Bij een wilde achtervolging zijn twee Belgische politieagenten in de buurt van Spa door kogels lichtgewond geraakt. De achtervolging begon in nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Verviers, waar de politie een auto met vier inzittenden wilde aanhouden, meldt de nieuwssite Sudinfo.be.

De auto stopte niet en ging achtervolgd door agenten de autosnelweg E42 op in de richting van Spa en Malmédy. De voortvluchtigen openden veelvuldig het vuur volgens plaatselijke media.

Bij de afslag Spa raakten de twee agenten gewond. Op hun vluchtweg stuitten de daders volgens plaatselijke media ook op een verkeerscontrole van de politie. Ze besloten daarop de snelweg in tegenovergestelde richting te nemen. De daders wisten te ontkomen.

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wenste zondag de agenten een spoedig herstel toe. Ook de Belgische federale politie betuigden hun steun.

In augustus ook al schietpartij in Spa

Het incident volgt enige tijd na een schietpartij op 26 augustus in Spa toen de 38-jarige politieagent Amaury Delrez werd doodgeschoten, nadat de politie een taxi met drie Nederlanders had onderschept. De Nederlandse hoofdverdachte in deze zaak zit in België vast. De dood van Delrez schokte heel België.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!