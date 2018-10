Orkaan Leslie is in de nacht van zaterdag op zondag als een tropische storm aan land gekomen in Portugal. Leslie richtte een ravage aan langs de noordkust van Portugal.

Bomen en elektriciteitspalen waaiden om, daken vlogen van huizen, wegen raakten geblokkeerd en straten overstroomden. Honderdduizenden huishoudens zitten zonder stroom.

Portugese media meldden dat ruim zestig mensen door het natuurgeweld dakloos zijn geworden. Er zijn 27 mensen lichtgewond geraakt door de storm.

Volgens lokale media is met name in de stad Figueira da Foz, 200 kilometer ten noorden van Lissabon, de schade groot. Hier kwam de storm aan land en werden windvlagen gemeten van 176 kilometer per uur. In de buurt van Leiria werden twee campings geëvacueerd en op de luchthavens van Lissabon, Funchal en Maia werden meer dan dertig vluchten geannuleerd.

De storm veroorzaakte eerder al flinke regenval en harde windstoten in het westen van het land.

Tropische storm trekt verder over Spanje

In de loop van de dag trekt de storm verder over Spanje. Volgens het Portugese Instituut voor de Zee en de Atmosfeer zal de kracht verder afnemen en de situatie 'normaliseren'.

Weerplaza meldt dat vooral in Catalonië vanavond zware regenval wordt verwacht en dat dit plaatselijk kan oplopen tot honderd millimeter neerslag. In de andere gebieden van Spanje zal het er veel minder hevig aan toegaan.

Het is volgens Weerplaza slechts twee keer eerder gebeurd dat een tropische storm aan land is gekomen in Europa. In 1967 trok Cloë over de kust van het zuidwesten van Frankrijk en in 2005 werd Zuid-Spanje getroffen door Vince.

