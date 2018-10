De Amerikaanse predikant die bijna twee jaar werd vastgehouden in Turkije, is zaterdag aangekomen in de Verenigde Staten. Hij kwam na een medische controle in Duitsland met het vliegtuig aan in Washington.

Predikant Andrew Brunson had kort na aankomst een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. In het Witte Huis knielde hij naast Trump om vervolgens voor hem te bidden. De vijftigjarige geestelijke woonde sinds de jaren negentig in Turkije.

In Turkije werd hij verdacht van onder meer betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016. Brunson stond onder huisarrest, nadat hij eerst ruim anderhalf jaar in de gevangenis zat. Hij ontkende de beschuldigingen en ook de Amerikaanse regering dacht dat de predikant onschuldig was.

Brunson werd vrijdag veroordeeld vanwege betrokkenheid bij terrorisme. Omdat hij al enige tijd vastzat, hoefde hij niet opnieuw naar de gevangenis. De Amerikaan kon kort na zijn veroordeling het land verlaten.

Volgens Trump heeft de evangelische geestelijke "enorm geleden" onder zijn vervolging in Turkije.

Geen afspraken gemaakt over vrijlating

Volgens de Amerikaanse media had het Witte Huis afspraken gemaakt met Turkije over de vrijlating van Brunson. Trump laat zaterdagavond via Twitter weten dat dit niet het geval was, maar na de ontmoeting zei hij "hard te hebben onderhandeld" over de vrijlating.

Verder bedankt Trump de Turkse president Recep Tayyip Erdogan voor zijn hulp in de kwestie. De "grote waardering" van de Verenigde Staten zou kunnen leiden tot "goede, misschien wel heel goede betrekkingen" met Turkije.

Erdogan reageerde ook op Twitter: "Geachte president Donald Trump. Zoals ik altijd benadruk, heeft de Turkse rechterlijke macht zijn vonnis op onafhankelijke wijze uitgesproken. Ik hoop dat de Verenigde Staten en Turkije hun samenwerking zullen voortzetten, zoals het twee bondgenoten betaamt."

Nadat Trump in de zomer sancties en strafheffingen had opgelegd aan Turkije om Brunson te vrij te krijgen, stortte de Turkse nationale munteenheid de lira in. Erdogan sprak over een "economische oorlog" en noemde Trump een "krachtpatser".

