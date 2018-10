Het dodental na orkaan Michael in de Verenigde Staten is zaterdag gestegen naar achttien. De meeste mensen kwamen om het leven in de staat Florida, waar de orkaan woensdag aan land kwam.

De autoriteiten vrezen dat het dodental de komende dagen verder zal stijgen. In het noordwesten van Florida worden nog honderden mensen vermist. Michael veroorzaakte vooral hier veel schade.

Ruim 1.700 reddingswerkers zijn actief in Mexico Beach, Panama City en andere kustplaatsen in Florida. Met speurhonden, drones en zwaar materieel zoeken zij naar mensen tussen het puin van ingestorte woningen. Een aantal zwaar getroffen gebieden is nog niet bereikt door hulpverleners.

Orkaan Michael kwam woensdag met windsnelheden tot 250 kilometer per uur aan in Florida, waarna het afzwakte en een dag later als tropische storm overstromingen veroorzaakte in de staten North Carolina en Virginia.

Door het natuurgeweld kwamen meer dan 940.000 huishoudens zonder stroom te zitten. Mogelijk duurt het nog weken om de zwaarst getroffen gebieden in Florida weer te voorzien van elektriciteit.

