De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat Saoedi-Arabië "zeer zwaar gestraft" gaat worden als blijkt dat de Saoedische journalist Jamal Khashoggi vermoord blijkt te zijn.

Trump deed zijn opvallend harde uitspraak zaterdag in een interview met zender CBS.

De in Saoedi-Arabië geboren Khashoggi staat bekend om zijn kritiek op het land en het Saoedische koningshuis. De journalist woont in de Verenigde Staten en werkt voor The Washington Post. Hij verdween op 2 oktober tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanbul.

De Turkse autoriteiten zeggen de beschikking te hebben over een geluidsopname die Khashoggi zelf met zijn smartwatch zou hebben gemaakt van zijn bezoek aan het consulaat. Deze opname, die zou bewijzen dat hij gemarteld en vermoord is, zou hij hebben doorgestuurd naar zijn vrouw.

Trump heeft veel geïnvesteerd in de relatie met Saoedi-Arabië

De speculatie dat het Saoedische koningshuis te maken zou hebben met de vermoedelijke dood van de Amerikaanse staatsburger heeft de regering-Trump flink in verlegenheid gebracht. Trump heeft tijdens zijn presidentschap, tegen advies van specialisten in, flink geïnvesteerd in de relatie met Saoedi-Arabië. Zo hebben Washington en Riyad contracten gesloten voor wapendeals waarmee tientallen miljarden gemoeid zijn.

De uitlating van Trump op CBS is daarom opvallend te noemen. De president zei onder meer dat er "heel veel op het spel staat" in deze zaak, "misschien ook vooral" omdat Khashoggi een journalist is.

Veel Amerikaanse bedrijven wachten met investeringen in het koninkrijk

De relatie tussen Trump en de media is al sinds zijn aantreden als president gespannen. De Republikein verwijt vooral via Twitter de meeste gezaghebbende media "fake news" over zijn presidentschap en zijn prestaties te brengen.

Veel Amerikaanse bedrijven hebben de afgelopen dagen al gemeld handel met en investeringen in Saoedi-Arabië te bevriezen zolang niet duidelijk is wat er met Khashoggi is gebeurd. De Britse zakenman Richard Branson stelt gesprekken met het Saoedische Public Investment Fund over een investering van 1 miljard dollar (865 miljoen euro) uit na de verdwijning van de journalist.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!