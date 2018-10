Diverse internationale mensenrechtenorganisaties hebben boos gereageerd op de uitbreiding van de VN-Mensenrechtenraad. Zij vinden het raar dat landen die de rechten op grote schaal schenden zijn toegelaten.

De Algemene Vergadering van de VN besloot vrijdag dat de Mensenrechtenraad achttien nieuwe leden gaat tellen, waaronder de Filipijnen, Eritrea en Kameroen. In deze landen worden volgens de kritische organisaties de mensenrechten op grote schaal geschonden.

Zo heeft de Filipijnse president Rodrigo Duterte de politie toestemming gegeven om zonder proces drugsdealers te executeren. In Eritrea hebben sinds de onafhankelijkheid in 1993 nog geen vrije democratische verkiezingen plaatsgevonden.

"Dit is een forse stap terug voor de raad", stelt Amnesty International volgens de BBC. "Op deze manier kunnen zij de internationaal aanvaarde definities van mensenrechten fundamenteel ondermijnen."

Human Rights Watch spreekt van 'schertsvertoning'

Human Rights Watch-directeur Louis Charbonneau reageerde op Twitter en noemde de uitbreiding van de raad een "schertsvertoning".

Ook de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley liet zich negatief uit over het besluit van de Mensenrechtenraad. De VS besloot zich op initiatief van president Donald Trump in juni uit de raad terug te trekken omdat het orgaan kritiek uitte op de VS. "Gebrek aan normen ondermijnt deze organisatie nog steeds", aldus Haley. "Het bewijst dat we groot gelijk hadden ons terug te trekken."

