Bouwvakkers in de Amerikaanse stad Detroit deden vrijdag een lugubere vondst toen zij aan het werk waren in een voormalig uitvaartcentrum: in het plafond van het gebouw troffen ze de overblijfselen aan van elf kinderen.

Volgens The Detroit News waren acht lichamen verpakt in een kartonnen doos en drie in vuilniszakken.

Het Cantrell Funeral Home was in april door de autoriteiten gesloten, nadat bij een inspectie twee lichamen waren gevonden die in gevorderde staat van ontbinding verkeerden. Ook werden lichamen ongekoeld bewaard in een garage. De politie heeft de zaak in onderzoek.

