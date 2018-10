Op het Amerikaanse vliegveld Newark is vrijdag een vliegtuig van Singapore Airlines geland, na een vlucht van bijna achttien uur. Het is de langste aaneengesloten lijnvlucht ooit.

Het vliegtuig was vertrokken vanaf Changi in Singapore en het was de bedoeling dat het toestel achttien uur en 25 minuten later op Amerikaanse bodem zou landen. Dat werd ruim een half uur eerder, want de vlucht duurde zeventien uur en 52 minuten.

Met de vlucht gingen 150 passagiers en zeventien bemanningsleden mee. In totaal vloog het vliegtuig 16.500 kilometer.

Vrijdag is ook alweer een vliegtuig vertrokken waarvan de planning is dat het langer in de lucht is dan het vliegtuig dat in de Verenigde Staten landde. Het is de bedoeling dat de vlucht van New York naar Singapore achttien uur en 45 minuten gaat duren.

Het vliegtuig is een Airbus A350-900ULR en de tweemotorige toestellen beschikken over extra brandstofcapaciteit en zijn relatief licht.

Voordat de vlucht van Singapore naar New York de langste lijnvlucht was, ging de langste lijnvlucht van Auckland (Nieuw-Zeeland) naar Doha (Qatar). Die vlucht legde 14.535 kilometer af en duurde zeventien uur en veertig minuten.