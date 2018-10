Spanje en Portugal maken zich op voor een orkaan. Volgens Weerplaza komt de orkaan Leslie in de nacht van zaterdag op zondag aan land in Portugal of Spanje.

De orkaan ligt nu nog boven de Atlantische Oceaan ter hoogte van de Azoren, maar "steeds meer berekeningen wijzen erop dat dat de orkaan richting Portugal of Zuid-Spanje koerst", aldus Weerplaza.

Als Leslie aankomt in Portugal of Spanje is de orkaan waarschijnlijk wel wat afgezwakt, maar er blijft kans op extreem weer. Plekken waar veel toeristen naartoe trekken, zoals Albufeira, Lissabon, Faro en Sevilla, krijgen het zwaar te verduren.

Leslie is nu nog een orkaan van de eerste categorie. Als de orkaan aan land komt is dat waarschijnlijk niet meer het geval en is Leslie afgezwakt tot een tropische storm.

Regen kan voor veel overlast zorgen

Net als in de Verenigde Staten gaat de hoeveelheid regen bij de storm voor problemen zorgen. "Plaatselijk kan 75 tot 100 millimeter vallen", meldt Weerplaza. "Vooral in de heuvelachtige gebieden kan dit leiden tot wateroverlast en modderstromen."

In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdagochtend trekt orkaan Leslie langs het Portugese Madeira. Het noorden van het eiland krijgt de meeste last van wind.

Het is slechts twee keer eerder gebeurd dat een tropische storm aan land is gekomen in Europa. In 1967 trok Cloë over de kust van het zuidwesten van Frankrijk en in 2005 werd Zuid-Spanje getroffen door Vince.

