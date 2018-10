Tot nu toe zijn 40 procent minder migranten via de Middellandse Zee naar Europa gekomen dan in dezelfde periode vorig jaar, zo meldt de VN-organisatie voor migratie IOM vrijdag in Genève.

Op 10 oktober waren het 88.000 migranten, tegenover 144.000 een jaar eerder. Daarentegen steeg het aantal migranten dat over land naar Midden- en Oost-Europa kwam naar 19.000. Dat zijn er zeven keer zoveel als in de eerste negen maanden van 2017.

Bijna de helft van de vluchtelingen en andere migranten die via de Middellandse Zee arriveerden kwam in Spanje terecht. In Italië daarentegen kwamen minder mensen aan dan in de afgelopen vijf jaar; gemiddeld minder dan driehonderd per week.

Volgens de definitie van de IOM zijn migranten alle mensen die hun woonplaats verlaten, om welke reden dan ook en vrijwillig of niet.

Vluchtelingen daarentegen zoeken bescherming tegen oorlog of dreigende vervolging, bijvoorbeeld vanwege hun religie, nationaliteit of politieke overtuiging. Vluchtelingen zijn dus ook migranten.

