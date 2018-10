Duitse autoriteiten hebben vrijdag toestemming gegeven voor de uitlevering van de verdachte van het verkrachten en doden van de Bulgaarse televisiejournalist Viktoria Marinova. Hij zal binnen tien dagen worden uitgeleverd.

De Bulgaar Severin K. (20) werd dinsdag in Duitsland gearresteerd en heeft ingestemd met een versnelde procedure. Dit betekent dat hij binnen tien dagen naar Bulgarije zal worden gestuurd, aldus de Duitse officier van justitie.

Marinova werd zondag dood aangetroffen op de oever van de Donau in haar woonplaats Roese. Ze zou zijn verkracht en op brute wijze zijn gedood. De tv-journalist deed onderzoek naar fraude met EU-fondsen door de Bulgaarse staat.

K. ontkent dat hij van plan was haar te beroven, verkrachten of doden. Wel gaf hij toe een onbekende vrouw te hebben geslagen in een park aan de oevers van de Donau en haar daarna in de struiken te hebben gegooid. Hij zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs.

K.'s moeder zei eerder dat haar zoon het doden van de vrouw heeft bekend. "Hij gaf het toe en begon te huilen. Ik begrijp er niets van, zo ken ik hem niet."

Dood journalist leidde tot debat persvrijheid

De dood van Marinova leidde tot een debat over de persvrijheid in het Balkanland. Boyko Borisov, de minister-president van Bulgarije, zei eerder dat er geen verband is tussen de moord en haar werk als journalist.

Hij bekritiseerde Bulgaren die Bulgarije in het rijtje van Malta en Slowakije plaatsen, waar eerder journalisten waren vermoord vanwege hun werkzaamheden.

De begrafenis van Marinova was vrijdag in haar geboortestad Roese. Honderden rouwende mensen brachten rode en witte anjers en rouwkransen mee naar de dienst in een kerk.

