Roelof Frederik 'Pik' Botha, de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken in het apartheidstijdperk, is op 86-jarige leeftijd in zijn huis in Pretoria overleden.

Dat heeft zijn familie gezegd tegen de Zuid-Afrikaanse nieuwssite News24.

Zijn zoon, Piet Botha, zei dat zijn vader vrijdag in de vroege ochtend vredig is overleden in zijn slaap. Hij was al een aantal weken ziek.

Sinds april 1977 was Botha minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Afrika. Na de val van het apartheidsregime verliet hij die post, maar hij bleef nog wel twee jaar minister van Energie.

In het jaar 2000 kwam hij in het nieuws, omdat hij overstapte van de overwegend blanke Nationale Partij naar het ANC (African National Congres).