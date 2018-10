Het Amerikaanse leger en reddingswerkers zoeken naar overlevenden in het puin nu orkaan Michael over het land is getrokken. Door het natuurgeweld zijn ten minste twaalf mensen om het leven gekomen.

Michael, een van de krachtigste orkanen in de geschiedenis, kwam woensdagmiddag aan land in Florida met windsnelheden tot 250 kilometer per uur. Tienduizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten. De storm leidde daarnaast tot grote schade aan gebouwen en wegen.

Vier mensen kwamen om in Florida, een in Georgia en een in North Carolina. Een van de slachtoffers is een meisje van elf jaar. Honderdduizenden mensen hadden opdracht gekregen hun woning te verlaten. Niet iedereen gaf daar gehoor aan.

Orkaan Michael heeft "onvoorstelbare vernietigingen" aangericht langs de noordwestkust van de Amerikaanse staat Florida. Met die woorden omschreef gouverneur Rick Perry vrijdag de schade. "Zo veel levens zijn voor altijd veranderd", zei hij. "Zo veel families hebben alles verloren."

Rampenbestrijdingsdienst spreekt van 'ground zero'

In de zwaarst getroffen plaatsen zijn veel huizen met de grond gelijkgemaakt en liggen de straten vol omgewaaide bomen. Het hoofd van rampenbestrijdingsdienst FEMA omschreef de situatie in het plaatsje Mexico Beach als "ground zero".

Het leger gebruikt zware apparatuur om zich een weg te banen door de puinhopen daar, zodat reddingswerkers op zoek kunnen gaan naar overlevenden. Ook worden helikopters, drones en gps-apparatuur ingezet.

Hoewel de orkaan inmiddels is afgezwakt tot een tropische storm, wordt er nog steeds gewaarschuwd voor metershoge golven en flinke windstoten. De storm koerst momenteel af op Virginia en North Carolina, waar de storm al overstromingen heeft veroorzaakt.

Volgens de autoriteiten is het gevaarlijk in de gebieden waar de storm langskomt. De burgemeester van Tallahassee zegt dat omvallende bomen het grootste gevaar vormen voor de mensen in de regio.