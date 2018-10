Drie Franse departementen in de provincie Lotharingen gaan de grens met België sluiten om te voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest wordt verspreid. Het gaat om de departementen Ardennen, Meuse en Meurthe-et-Moselle.

In 41 gemeenten in Meuse en 50 gemeenten in Meurthe-et-Moselle mag niet gejaagd worden en is er een toegangsverbod voor alle bossen. In zowel België als Frankrijk zijn wilde zwijnen besmet met de Afrikaanse varkenspest.

In augustus werd de Afrikaanse varkenspest geconstateerd bij een zwijn in België. Er zijn nog geen varkensboerderijen getroffen.

Nederland heeft langs de wegen borden geplaatst met voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat besmette zwijnen de grens met België oversteken.

Eerder liet minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Deskundigen achten de kans "zeer klein" dat de Afrikaanse varkenspest de komende maanden in Nederland opduikt door migratie van wilde zwijnen, omdat de afstand tot de besmettingshaarden groot is.

De Afrikaanse varkenspest heerst sinds 2014 in Estland, Letland, Litouwen en Polen. Vorig jaar dook de ziekte op in Tsjechië en Roemenië en dit jaar ook al in Hongarije en Bulgarije. In Polen en Roemenië is het aantal besmettingen de afgelopen maanden flink toegenomen. Hier zijn honderden kleine varkensboeren getroffen.

De ziekte vormt geen gevaar voor de mens.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!