Hoewel de orkaan Michael donderdag is afgezwakt tot een tropische storm, veroorzaakt hij nog steeds overlast in de Verenigde Staten. Er vinden overstromingen plaats in de staten North Carolina en Virginia, aldus het National Hurricane Center (NHC).

De storm heeft donderdagavond windsnelheden tot 85 kilometer per uur bereikt. Michael kwam woensdagavond als orkaan van vierde categorie aan in de staat Florida waar hij een spoor van vernieling achterliet. In Florida vielen vier doden, in Georgia eiste de storm een leven en ook in North Carolina is een persoon omgekomen.

In het noordwesten van Florida, de zogeheten Pannensteel, is de schade het grootst. Ongeveer 850.000 huishoudens zaten daar tijdelijk zonder stroom en diverse straten kwamen blank te staan.

Inwoners van Florida zijn donderdag druk in de weer met puinruimen. Ook wordt er gezocht naar mogelijke slachtoffers onder het puin van ingestorte en beschadigde woningen.

Michael bereikte woensdag windsnelheden tot 250 kilometer per uur, waardoor het een van de zwaarste orkanen was die het Amerikaanse vasteland bereikte. In de nacht van woensdag op donderdag nam de kracht af tot die van een tropische storm.

Naar verwachting verlaat Michael de Verenigde Staten op vrijdagavond. Dan trekt de storm verder over de Atlantische Oceaan. Het NHC verwacht dat Michael voor die tijd nog in kracht toeneemt.

