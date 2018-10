Een Egyptisch militair hof heeft volgens het staatspersbureau MENA zeventien mensen ter dood veroordeeld voor hun betrokkenheid bij bomaanslagen op kerken in 2016 en 2017 waarbij meer dan tachtig mensen om het leven kwamen.

MENA meldt ook dat negentien anderen levenslange gevangenisstraffen kregen voor de aanslagen op Koptisch-Orthodoxe kerken in de hoofdstad Caïro, de mediterrane stad Alexandrië en de stad Tanta in de Nijldelta.

De verschillende aanslagen zijn destijds opgeëist door Islamitische Staat (IS). Bij de aanslagen in Tanta en Alexandrië zijn in april 2017 in totaal 44 mensen om het leven gekomen. De Egyptische president Abdel Fattah Al Sisi kondigde daarna de noodtoestand af voor drie maanden.

De twee aanslagen werden destijds opgeëist door de terroristische beweging IS. In december 2016 kwamen in Caïro 25 mensen om het leven door een explosie. IS claimde ook verantwoordelijk te zijn voor deze aanslag.

Het is niet bekend of de veroordeelde mensen deel uitmaakten of onderdeel waren van IS. Tegen het vonnis kan nog in beroep worden gegaan.

Een aantal wordt ook verdacht van het plegen van een aanslag op een controlepost in 2017 waarbij acht politiemensen om het leven kwamen.

