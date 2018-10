Orkaan Michael, die woensdagmiddag lokale tijd aan land kwam in Florida met windsnelheden tot maar liefst 250 kilometer per uur, heeft een dodelijk slachtoffer geëist. De storm zwakte in kort tijdsbestek af naar windsnelheden tot 130 kilometer per uur. Honderdduizenden Amerikanen zitten inmiddels zonder stroom.

In de loop van de avond (lokale tijd) kwam de orkaan aan in de staat Georgia. Michael is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. Hij kwam als een orkaan van de vierde categorie aan land in Florida.

Woensdagavond kwam een melding binnen over een dode door de orkaan. Een man in de stad Greensboro in Florida is overleden doordat er een boom op zijn huis viel.

Volgens de autoriteiten blijft het onverminderd gevaarlijk in de gebieden waar de storm langskomt. De burgemeester van Tallahassee zegt dat omvallende bomen het grootste gevaar vormen voor de mensen in de regio.

Water tot aan de toppen van palmbomen

Ook in de gebieden waar Michael eerder langskwam, is nog sprake van extreem weer. De golven in het kustgebied waar de orkaan aankwam, blijven enorm hoog. Ook staan op meerdere plekken de straten blank. Het water reikt tot wel 2 meter. In Panama City stond het water tot aan de toppen van de palmbomen, meldt CNN.

Video's en foto's tonen de verwoesting in de steden die door Michael zijn getroffen. Sommige gebouwen zijn omvergeblazen, van andere gebouwen is het dak losgerukt door de wind. Ook het hoge water leidt tot veel schade. Omgevallen bomen en elektriciteitspalen bemoeilijken de reddingsoperaties en het opruimen.

Meer dan 500.000 huishoudens zitten zonder stroom

Voor zover bekend zitten meer dan een half miljoen huishoudens zonder stroom in de staten Florida, Georgia en Alabama. Het kan volgens de energieleveranciers meerdere dagen duren tot de stroom terug is, omdat veel stroomkabels zijn verwoest door de storm.

In Bay County in Florida zijn mensen opgepakt, omdat ze verlaten winkels aan het plunderen waren.

Michael trekt via Florida langs Alabama en door het zuiden van Georgia. Naar verwachting verlaat de storm de VS op vrijdagavond. Dan trekt Michael verder over de Atlantische Oceaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!