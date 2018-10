De orkaan Michael is woensdagavond in de Amerikaanse staat Florida aan land gekomen. Ook boven het land blijft de orkaan krachtig en laat een spoor van vernieling achter. De autoriteiten hebben een dodelijk slachtoffer gemeld.

De orkaan was van de vierde categorie toen het aan land kwam, met windsnelheden van 250 kilometer per uur. Met name in Florida, Alabama en Georgia wordt veel regen verwacht.

Het oog van de orkaan passeerde de kust in de buurt van Mexico Beach, zo'n 30 kilometer ten zuidoosten van Panama City, in de zogenoemde Pannensteel van Florida. Daar kwam een man om het leven toen een boom op zijn huis viel.

In Mexico Beach stroomt het water door de straten en zijn huizen ondergelopen. In het water drijft puin van gebouwen die de storm niet hebben overleefd.

Inmiddels is Michael afgezwakt tot categorie drie. Toch blijft het volgens de autoriteiten onverminderd gevaarlijk in de gebieden waar de storm langskomt.

Volgens het National Hurricane Center (NHC) is Michael bijna in Albany in de staat Georgia en is de windsnelheid ongeveer 155 kilometer per uur.

'Krachtigste orkaan sinds 1992'

Michael is de krachtigste orkaan die het Amerikaanse vasteland bereikt sinds 1992, meldt CNN. Nog voordat de orkaan aan land kwam werden bomen uit de grond getrokken.

Meer dan twee miljoen inwoners hebben het bevel of het dringende advies gekregen om te evacueren. Maar lang niet iedereen is vertrokken of maakt gebruikt van de speciale opvangcentra.

"Ik ben doodsbang voor de mensen die ervoor kiezen niet te evacueren. Dit is gewoon een verschrikkelijke storm", zegt gouverneur Rick Scott tegen CNN.

