De uitbater van het verhuurbedrijf van de verongelukte limousine in de Amerikaanse staat New York, is woensdag opgepakt. Bij het verkeersongeval kwamen twintig mensen om het leven.

De politie in de staat New York heeft niet bekendgemaakt waar de man van wordt verdacht. Uit een verklaring blijkt dat de aanhouding plaatsvond bij een verkeerslicht.

De man wordt waarschijnlijk vervolgd voor dood door nalatigheid, zegt de advocaat van het bedrijf tegen The New York Times. Volgens de krant is de uitbater de zoon van de eigenaar van bedrijf.

Bij het verkeersongeval was een verlengde limousine betrokken. Deze was vorige maand niet door de keuring gekomen. Ook had de chauffeur niet de juiste papieren om een dergelijk voertuig te besturen.

De zeventien passagiers waren op weg naar een verjaardagsfeest. In de stad Schoharie, 270 kilometer ten noorden van de stad New York, raakte de limousine een geparkeerde auto en twee voorbijgangers. Het voertuig belandde vervolgens in een ravijn.

De chauffeur, passagiers en de voorbijgangers overleefden het ongeval niet. Het gaat om het dodelijkste verkeersongeluk in de Verenigde Staten sinds 2009.

