De orkaan Michael is woensdagavond aan land gekomen in de Verenigde Staten. De orkaan is er een van de vierde categorie en kent windsnelheden van 240 kilometer per uur.

Het National Hurricane Center (NHC) heeft gewaarschuwd voor zware regenval in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Op sommige plaatsen kan 500 millimeter regen vallen. Met name in Florida, Alabama en Georgia wordt veel regen verwacht.

Rick Scott, de gouverneur van Florida, heeft aangegeven dat Michael "de destructiefste" orkaan wordt waar de staat de laatste honderd jaar mee te maken heeft gehad.

Volgens Weerplaza is het sinds het begin van de metingen nog nooit een orkaan van de vierde categorie in Florida aan land gekomen. Die metingen begonnen in 1851.

De orkaan is de afgelopen dagen flink in kracht toegenomen door het warme water van de Golf van Mexico. Pas als Michael aan land is gekomen zal de orkaan in kracht afnemen.

Twee miljoen mensen hebben advies gekregen te evacueren

Ruim twee miljoen inwoners van de staten die gevaar lopen hebben het advies gekregen om te evacueren. Niet iedereen heeft het gebied verlaten. In onder meer scholen worden mensen opgevangen.

De rampenbestrijdingsdienst in de Verenigde Staten heeft drieduizend mensen ingezet om hulp te bieden. Daarnaast zijn er ook honderd militairen gestuurd naar het gebied waar Michael aan land komt.

Doordat Michael ervoor gaat zorgen dat bomen op stroomkabels vallen wordt gevreesd dat het gebied een aantal weken zonder stroom komt te zitten.

