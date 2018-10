Een tweede ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vindt op zijn vroegst pas halverwege november plaats, na de tussentijdse verkiezingen.

Dat zei Trump dinsdagavond tegen Amerikaanse journalisten voorafgaand aan een toespraak in Iowa. "Het zal pas na de midterms zijn, eerder kan ik niet weg", zei de president tegen de journalisten.

Tijdens de zogenoemde midterm elections op 6 november kunnen de Amerikanen de leden van het Congres kiezen. Het Congres bestaat uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. In het Huis van Afgevaardigden zijn 435 zetels te verdelen, in de Senaat 33 van de in totaal 100.

Trump sprak zijn tevredenheid uit over de volgens hem in Noord-Korea geboekte vooruitgang. "Er vliegen geen raketten meer rond, er zijn geen nucleaire testen meer. Dat zijn allemaal positieve dingen."

Volgens de president worden momenteel "drie of vier locaties" onderzocht en wordt bekeken of de ontmoeting daar kan plaatsvinden. "De ontmoeting komt er zeker, want dat heb ik beloofd. Ik heb een goede relatie met voorzitter Kim, we mogen elkaar."

Minister van Buitenlandse Zaken positief over tweede top

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die momenteel in Noord-Korea is om de top voor te bereiden, sprak zich eerder op dinsdag ook al uit over een nieuwe ontmoeting tussen de twee leiders.

"Er is nog een lange weg te gaan en we hebben nog veel werk te doen, maar we hebben goed zicht op ons pad naar het einddoel: de volledige denuclearisatie van Noord-Korea", aldus Pompeo.

In juni ontmoetten Trump en Kim elkaar voor het eerst. Hoewel de Amerikaanse president sprak van een productieve overeenkomst, stellen critici dat Noord-Korea zijn nucleaire activiteiten geenszins heeft teruggeschroefd.

