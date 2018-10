Roxana Baldetti, de voormalige vicepresident van Guatemala, heeft een celstraf van 15,5 jaar gekregen vanwege corruptie, fraude en machtsmisbruik.

Baldetti is de eerste oud-politicus in Guatemala die is veroordeeld voor haar aandeel in een groot corruptieschandaal. In totaal zijn er tientallen politici en overheidsmedewerkers aangehouden en vervolgd wegens corruptie.

Baldetti stapte in 2015 op en werd korte tijd later aangehouden. In 2018 werd oud-president Álvaro Colom aangehouden vanwege corruptie en machtsmisbruik.

Ook de huidige president, Jimmy Morales, wordt verdacht van corruptie. Er zijn al maandenlang betogingen tegen zijn herverkiezing in 2017. Daarbij zijn al meerdere doden gevallen.

Guatemala weigerde lang om corruptieonderzoekers van de Verenigde Naties het land in te laten, maar in september werden ze weer toegelaten.

