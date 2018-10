De Franse premier Edouard Philippe zal volgens Franse media deze week zijn ontslag aanbieden aan president Emmanuel Macron, omdat de president een nieuwe regering zou willen vormen.

De plannen van Macron volgen na een periode van onrust in zijn kabinet. In een paar maanden tijd vetrokken er drie ministers. Naar verwachting dient ook Edouard Philippe deze week zijn ontslag in bij de president. De premier was dinsdag op bezoek bij Macron in het Élysée.

Woensdag trad minister van Binnenlandse Zaken Gérarg Collomb af. De vertrouweling van Macron was van 2011 tot 2017 burgemeester van Lyon en wil in 2020 opnieuw meedoen aan de race om deze post. Het vertrek van Collomb was een grote klap voor Macron, wiens populariteit onder druk staat.

Eerder stapten de minister van Milieu, Nicolas Hulot, en de minister van Sport, Laura Flessel, al op. Hulot was het niet eens met het milieubeleid van de regering, Flessel vertrok om persoonlijke redenen.

Macron wil nieuwe ministers in zijn regering, maar hij heeft al laten weten niets te veranderen aan zijn beleid.

