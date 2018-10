Ongeveer tienduizend mensen zijn geëvacueerd uit een groot gebied in het noorden van Oekraïne, waar sinds de nacht van maandag op dinsdag in een munitiedepot sprake is van ontploffingen. Er is niemand gewond geraakt.

Het gaat om ontploffingen op een militair terrein in de regio Chernihiv, ongeveer 176 kilometer ten noordoosten van Kiev.

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie zijn er nog iedere twee tot drie seconden ontploffingen op het terrein. Doordat er verspreid over het terrein ontploffingen plaatsvinden, gaat het ministerie uit van sabotage. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Alle mensen in een straal van 30 kilometer rond het depot zijn geëvacueerd. Er mogen geen auto's en treinen in dat gebied rijden en het luchtruim is afgesloten.

In een onderzoek na een grote brand in een ander munitiedepot in Oekraïne werden grote tekortkomingen geconstateerd in Chernihiv.

