Het journalistiek onderzoeksnetwerk Bellingcat zegt de identiteit te hebben achterhaald van 'Alexander Yevgenyevich Petrov', een van de twee verdachten in de zaak-Skripal. Het zou gaan om Alexander Yevgenyevich Mishkin, militair arts van de Russische militaire inlichtingendienst GROe.

Bellingcat onthulde eerder al de naam van de andere verdachte: kolonel van de GROe Anatoliy Chepiga. Hij deed zich eerder voor als 'Ruslan Boshirov'.

Voor de identificatie van Mishkin maakte Bellingcat gebruik van verschillende open bronnen, verklaringen van mensen dicht bij de verdachte en persoonlijke documenten, waaronder een gescande kopie van zijn paspoort.

Volgens Bellingcat is Mishkin 39 jaar en geboren in het dorp Lojga in het district Archangelsk in het noorden van Rusland.

Tot september was zijn geregistreerd huisadres in Moskou hetzelfde als het hoofdkwartier van GROe, aldus Bellingcat.

Mishkin is tijdens zijn studie medicijnen gerecruteerd door de GROe. Nadat hij in 2010 naar Moskou was verhuisd, kreeg hij zijn tweede identiteit met bijbehorende papieren. In die documenten wordt Mishkin Petrov genoemd.

Onbekend welke rang Mishkin heeft

Tussen 2011 en 2018 zou Mishkin vaak zijn afgereisd naar Oekraïne en Transsylvanië. Het is onbekend welke militaire rang hij nu heeft.

Bellingcat publiceert dinsdag het volledige rapport en daarin staat ook hoe het de identiteit van Mishkin heeft weten te onthullen.

Skripal en dochter werden getroffen door zenuwgas

De Russische oud-spion Sergei Skripal en zijn dochter, die in Engeland wonen, werden begin maart ernstig ziek. Ze bleken te zijn getroffen door een zenuwgas, novichok genaamd.

Ze overleefden de aanslag. Groot-Brittannië denkt dat de vergiftiging is uitgevoerd door de twee Russen.

De Russische president Vladimir Poetin ontkende eerder dat de twee verdachten bij de Russische inlichtingendienst werkzaam zijn.

De twee verdachten vertelden op de Russische televisie dat zij als toeristen naar Londen zijn gevlogen en een bezoek hebben gebracht aan Salisbury om de kathedraal te bezichtigen.

