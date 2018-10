Een ambtenaar van de Europese Commissie is maandag veroordeeld voor een antisemitische aanval op een vrouw. De rechtbank in Brussel heeft hem veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 500 euro.

De vrouw maakte in juli 2015 een opmerking over een metalen bord met de naam Mussolini dat de man bij zich had. Hij probeerde haar vervolgens te wurgen en riep: "Vuile Jood."

De Europese Commissie liet weten bekend te zijn met het vonnis waar de Belgische krant Le Soir over schrijft. Volgens het dagblad heeft de man in de rechtbank gezegd dat hij dronken was tijdens het incident.

Bij de Europese Commissie geldt een zerotolerancebeleid op het vlak van racisme, haatzaaien of ander onethisch gedrag, aldus een woordvoerder.

Omdat de man nog in beroep kan gaan, wacht de commissie af tot er een definitieve uitspraak ligt. Vervolgens worden de interne procedures toegepast, waardoor de man zijn baan kan verliezen.

