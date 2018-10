Sergei Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, heeft maandag gezegd dat de vier in Nederland gearresteerde Russische spionnen op een 'routinereis' waren. Het Kremlin ontkent dat de mannen een hackaanval op chemischewapenwaakhond OPCW wilden plegen.

"Er was niets geheims aan de reis van de Russische specialisten naar Den Haag in april van dit jaar. Ze verborgen zich niet, niet toen ze incheckten in hun hotel, niet toen ze op de luchthaven aankwamen en niet toen ze onze ambassade bezochten", zei Lavrov.

De Nederlandse ambassadeur in Rusland is maandag door het Kremlin ontboden, bevestigt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag in gesprek met NU.nl. Renée Jones-Bos moet uitleg geven over de uitzetting van vier agenten van de Russische militaire geheime dienst door Nederland.

Jones-Bos stelt dat Nederland geen cyberaanvallen tolereert op internationale organisaties die in het land zijn gevestigd. "We hebben een duidelijk signaal afgegeven dat dit soort praktijken moet stoppen", aldus de ambassadeur in Russische media.

Deze media schreven vorige week al dat de ambassadeur ontboden zou zijn, maar dat bleek niet te kloppen. De Russische oproep van maandag komt dan ook niet als een verrassing, zegt de woordvoerder van het Nederlandse ministerie.

Het Kremlin zei maandag ook dat de beschuldigingen van het Westen over de hackactiviteiten van Rusland "erg algemeen van aard" zijn en dat "concrete bewijzen ontbreken".

Hackpoging bij OPCW

Minister Ank Bijleveld van Defensie maakte donderdag bekend dat de Russische agenten in april waren betrapt toen zij het wifinetwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag wilden binnendringen. Ze zijn vervolgens het land uitgezet.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de onthullingen over de GRU afgedaan als "producten van een levendige fantasie".

