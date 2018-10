Een referendum over een verbod op het homohuwelijk in Roemenië is ongeldig. De opkomst was te laag, meldt het verkiezingsbureau zondag.

Minstens 30 procent van de kiezers moest een stem uitbrengen. Bij het sluiten van de stemlokalen bleef het percentage steken op 20,4 procent.

Het referendum was bedoeld om in de grondwet te verankeren dat een huwelijk alleen mogelijk is tussen een man en een vrouw.

De stemming werd georganiseerd door de maatschappelijke organisatie Coalitie voor de familie, die ervan gruwt dat mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen.

Om dat te kunnen verbieden, moest de tekst van de wet worden aangepast. Daarin staat alleen het woord 'eega's' voor het aanduiden van een getrouwd stel. De conservatieve, gelovige en homofobe Roemenen wilden dat vervangen door de woorden 'man en vrouw'.

De organisatie wist drie miljoen handtekeningen op te halen en werd gesteund door de kerk.

'Het referendum is een vergissing'

Voorafgaand aan het referendum stuurden tientallen leden van het Europees Parlement een open brief aan de Roemeense premier. Daarin stond dat het referendum een vergissing is en dat de stemming de haat tegen de lhbt-gemeenschap alleen maar zou doen toenemen.

Mensenrechtenorganisaties waarschuwden eveneens dat Roemenië op deze manier een populistisch, autoritair pad zou inslaan. Ze moedigden mensen aan de stemming te boycotten. Verschillende bedrijven en bekende artiesten zeiden dat ook te gaan doen.

Sommige bibliotheken gaven zelfs korting aan mensen die in het weekend kwamen om te lezen in plaats van te stemmen. Andere mensen zeiden dat ze wel betere dingen te doen hadden, zoals het inblikken van eten of het maken van wijn.

In Roemenië is homoseksualiteit pas sinds 2001 legaal. Dat is decennia later dan in buurlanden het geval was. Het land staat op de 25e plaats van de 28 EU-lidstaten wanneer het gaat om haat jegens en discriminatie van lhbt'ers. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van ILGA-Europe, een overkoepelende organisatie die pleit voor gelijkheid.