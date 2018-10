Meng Hongwei heeft per direct ontslag genomen als president van Interpol. Hij wordt opgevolgd door de Zuid-Koreaanse Kim Jong-yang.

In november zal tijdens een bijeenkomst in Dubai een nieuwe Interpol-president worden gekozen. Het is nog niet duidelijk waarom Meng is opgestapt.

De 64-jarige Meng vloog eind vorige maand naar China en werd na zijn landing aangehouden en meegenomen voor verhoor. De Chinese waakhond tegen corruptie liet zondagavond pas weten dat de autoriteiten een gerechtelijk onderzoek naar hem hebben ingesteld, omdat ze hem verdenken van het overtreden van de wet.

Volgens het Franse dagblad Le Parisien wordt Meng ervan beschuldigd een bedrijf te hebben voorgetrokken. China is al een aantal jaar bezig met een anticorrruptiecampagne en gebruikt dit volgens de krant vaak als een voorwendsel om hooggeplaatste personen buitenspel te zetten.

Het Franse persbureau AFP meldt dat de vrouw van Meng bang is dat haar man gevaar loopt. Hij zou haar een bericht hebben gestuurd, waarin hij haar verzocht op zijn telefoontje te wachten. Daarna volgde een bericht met een afbeelding van een mes.

Vervolgens werd niks meer van hem vernomen. "Ik weet niet wat er met hem is gebeurd", zei ze zondag in een persverklaring. Ze kreeg in Lyon politiebescherming na te zijn bedreigd.