De Bulgaarse journalist Victoria Marinova is gedood. Ze zou zijn verkracht en op brute wijze zijn vermoord.

​Marinova werd dood aangetroffen op de oever van de Donau in haar woonplaats Roese. Ze deed eerder onderzoek naar fraude met EU-fondsen door de Bulgaarse staat.

Marinova was verslaggever en presentator bij de regionale televisiezender TVN. Ze was al meerdere keren bedreigd vanwege haar onderzoek naar een schandaal over fraude met EU-subsidies.

Haar laatste uitzending ging over bedrijven die betrokken waren bij door de Europese Unie gefinancierde infrastructuurprojecten. Die worden door lokale autoriteiten beheerd.

In de uitzending kwam volgens Politico naar voren dat 30 tot 40 procent van de financiering die een groep bedrijven had ontvangen, verloren ging aan steekpenningen en corruptie.

De politie zegt dat er geen bewijs is dat Marinova's dood verband houdt met haar werk.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is geschokt over de brute dood van de Bulgaarse tv-journalist. "We moeten te allen tijde de persvrijheid en de rechtsstaat onvoorwaardelijk hooghouden", twitterde hij.

"Bulgarije moet onmiddelijk optreden"

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie liet via Twitter eveneens weten geschokt te zijn. "Opnieuw valt een moedige journalist in de strijd voor de waarheid en tegen corruptie. De verantwoordelijke personen moeten onmiddellijk worden berecht door de Bulgaarse autoriteiten."

Sophie in 't Veld, fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement, twitterde dat dit al de derde journalist in korte tijd is die in de EU is vermoord.

Daphne Caruana Galizia uit Malta werd in oktober 2017 het slachtoffer van een bomaanslag. In september werden de Slowaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vrouw vermoord. Hij deed onderzoek naar de nauwe banden tussen Slowaakse ambtenaren en de Italiaanse maffia.