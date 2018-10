Mogelijk nog vijfduizend mensen worden vermist na de aardbeving en tsunami die Sulawesi vorige week vrijdag hebben getroffen, aldus de Indonesische rampenbestrijdingsdienst zondag.

Het dodental door de natuurramp is opgelopen tot 1.793. De dienst meldt dat de zoektocht naar vermisten komende donderdag wordt stopgezet.

De woordvoerder liet weten dat er na donderdag mogelijk nog wel op beperkte schaal naar slachtoffers zal worden gezocht, maar van grootschalige zoektochten met veel mensen en zwaar materieel zal geen sprake meer zijn.

De aardbeving in het noordwesten van Sulawesi veroorzaakte een metershoge vloedgolf. De schade op het eiland is enorm, al zijn herstelwerkzaamheden in volle gang. In veel plaatsen is inmiddels weer elektriciteit en ook winkels en banken hebben de deuren weer geopend.

Nederlandse hulporganisaties trekken in totaal 4 miljoen euro uit voor noodhulp. Het geld komt uit het budget dat de organisaties van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben gekregen. Het ministerie werkt hard aan een inventarisatie van wat er nodig is in het gebied.

Hulp voor zoektocht naar families

Hulpverleners helpen bij het opvangen en registreren van kinderen die hun familie zijn kwijtgeraakt. Hiervoor zijn verspreid op Sulawesi twaalf bureaus opgezet.

Volgens de Verenigde Naties hebben bijna 200.000 mensen op Sulawesi noodhulp nodig.