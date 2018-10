De Maltese strijdkrachten hebben 120 migranten opgepikt uit een boot op de Middellandse Zee. Naar verwachting worden de opvarenden zondag aan land gebracht.

De in nood verkerende vluchtelingen werden bij toeval ontdekt tijdens een routinecontrole voor de kust van Malta, laat het leger van het mediterrane eiland weten.

Waarschijnlijk worden de 120 geredde migranten verdeeld over de lidstaten van de Europese Unie.

Malta hanteert een strikt beleid wat betreft het toelaten van bootmigranten. Malta botste dit jaar meerdere keren met Italië over de opname van schepen met migranten. Ook dat land weigert schepen van reddingsorganisaties toe te laten tot zijn havens.

Vorige maand mocht het reddingschip Aquarius toch aanleggen in Malta, nadat de regering in Valletta dit in eerste instantie geweigerd had. De 141 vluchtelingen die toen aan boord van het schip waren, worden verdeeld over de EU-lidstaten.

