De Turkse autoriteiten denken dat de Saoedische journalist Jamal Khashoggi dood is. Hij zou zijn vermoord toen hij een bezoek bracht aan het Saudisch consulaat in Istanbul om wat formaliteiten te vervullen.

Dat zeggen twee anonieme bronnen tegen persbureau Reuters. "We geloven dat de moord met voorbedachten rade is gepleegd en dat het lijk vervolgens uit het consulaat is weggehaald", aldus één van de bronnen, volgens het persbureau een Turkse regeringsfunctionaris.

Ze vertelden niet waarom de politie ervan uitgaat dat Khashoggi, die geregeld kritiek had op het Saudische regeringsbeleid, om het leven is gebracht bij het Saoedische consulaat in Istanbul. Ook weten ze niet hoe de man precies zou zijn vermoord.

Khashoggi is niet meer gezien sinds hij dinsdag het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul binnenging om zijn scheiding te regelen. De journalist zou opnieuw willen trouwen met een Turkse. Zijn verloofde heeft sinds dinsdag niks meer van hem gehoord.

De Turkse en Saoedische autoriteiten hebben tegenstrijdige lezingen. Ankara zegt dat er geen enkel bewijs is dat Khashoggi naar buiten is gekomen, Riyad houdt vol dat hij na gedane zaken dezelfde dag is vertrokken. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman bood de Turken vrijdag aan te komen kijken in het consulaat.

Khashoggi was een graag geziene gast in Arabische talkshows, die kritiek op het Saoedische regeringsbeleid niet schuwde. Khashoggi hekelde in columns onder meer de politiek ten aanzien van Qatar en Canada, de oorlog in Jemen en de strafexpedities tegen mensen met een afwijkende mening.

Saoedi's ontkennen dat Khashoggi is vermoord

In een reactie op het bericht ontkende het Saoedische consulaat in een verklaring dat Khashoggi is vermoord. Volgens de Saoedische autoriteiten zijn de beschuldigingen "ongefundeerd".

Inmiddels is een special veiligheidsteam, inclusief Saoedische onderzoekers, in Istanbul aangekomen om onderzoek te doen naar Khashoggi's verdwijning.

