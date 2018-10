Het Openbaar Ministerie van Turkije heeft een officieel onderzoek ingesteld naar de verdwijning van de vooraanstaande Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Dat heeft de Turkse zender NTV zaterdag bekendgemaakt.

Khashoggi is niet meer gezien sinds hij dinsdag het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul binnenging om zijn scheiding te regelen om opnieuw te kunnen trouwen.

Zijn Turkse verloofde heeft daarna taal noch teken van haar vriend vernomen. Hij is een graag geziene gast in Arabische talkshows, die kritiek op het Saoedische regeringsbeleid niet schuwde. Khashoggi hekelde in columns onder meer de politiek ten aanzien van Qatar en Canada, de oorlog in Jemen en de strafexpedities tegen mensen met een afwijkende mening.

De Turkse en Saoedische autoriteiten hebben tegenstrijdige lezingen. Ankara zegt dat er geen enkel bewijs is dat Khashoggi naar buiten is gekomen, Riyad houdt vol dat hij na gedane zaken dezelfde dag is vertrokken.

Kroonprins Mohammed bin Salman bood de Turken vrijdag aan te komen kijken in het consulaat.

De Turkse regerende AK-partij beloofde Khashoggi te vinden en opheldering te verschaffen in deze zaak. "We zoeken uit hoe het gesteld is met de vermiste journalist. We zullen details over hem boven water brengen en over de verantwoordelijken", zei woordvoerder Ömer Çelik tijdens een partijbijeenkomst, geleid door president Recep Tayyip Erdogan. Hij voegde eraan toe dat de kwestie uiterst gevoelig ligt in Turkije.