Zeker vijftig mensen zijn zaterdag in de Democratische Republiek Congo om het leven gekomen door een botsing van een tankwagen met een bus. Beide voertuigen vlogen in brand in de stad Madimba.

Ook zijn veel mensen gewond geraakt, hoeveel is niet bekend.

"Een konvooi staat klaar. Wij gaan er naar toe om de lichamen te begraven. Wij condoleren de rouwende families", zei gouverneur Atu Mabwana van de provincie Centraal Congo tegen lokale media. Madimba ligt ongeveer 80 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kinshasa.

De wegen in het Afrikaanse land staan bekend om de slechte kwaliteit. In 2010 kwamen 230 mensen om het leven in Congo toen een tankwagen crashte en explodeerde.