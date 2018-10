Een Mexicaans stel heeft het vermoorden van zeker tien vrouwen bekend. Ook verkocht het koppel de baby van een van hun slachtoffers.

De politie hield de man en de vrouw al een tijdje in de gaten en greep in toen ze hun huis verlieten met een kinderwagen. Daarin lagen meerdere menselijke lichaamsdelen die het stel wilde dumpen in een leegstaand pand.

In het gebouw trof de politie meerdere menselijke resten aan, schrijft The Guardian. De lichaamsdelen waren in staat van ontbinding. Forensische experts zijn ingeschakeld om de identiteit van de slachtoffers te achterhalen.

De politie kwam het stel op het spoor nadat drie vrouwen uit hun kennissenkring vermist raakten in een voorstad van Mexico Stad.

Het stel bekende ook een baby van een gedode vrouw te hebben verkocht aan een ander koppel. De politie heeft de baby opgespoord en ook het andere stel aangehouden.