Een veteraan van de Amerikaanse marine is vrijdag aangeklaagd omdat hij president Donald Trump en andere hooggeplaatste ambtenaren dreigbrieven had gestuurd. In de brieven zaten castorbonen, waaruit het dodelijke vergif ricine kan worden gewonnen.

William Clyde Allen wordt beschuldigd van het gebruik van een biologisch gif als wapen en in vier gevallen wegens het versturen van dreigbrieven.

Allen zou op 24 september brieven hebben verstuurd aan Trump, minister van Defensie James Mattis, FBI-directeur Christopher Wray en admiraal John Richardson, het hoofd van de Amerikaanse marineoperaties. Allen beëindigde zijn vierjarige dienstverband als zeeman bij de marine in 2002.

Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij volgens Melodie Rydalch levenslang krijgen. Rydalch is de woordvoerder van het advocatenkantoor in Salt Lake City dat door het ministerie van Veiligheid is ingeschakeld.

Niemand raakte gewond

In de brieven zaten castorbonen, ook wel wonderbonen genoemd, en een briefje met daarop een verwijzing naar Sjakie en de bonenstaak. Geen van de brieven bereikte de ontvangers en niemand raakte gewond, melden de autoriteiten.

De dader bleek niet lastig te vinden. Elke envelop had Allen geadresseerd met zijn eigen naam en adres. Ook had hij de castorbonen online gekocht. Hij werd woensdag gearresteerd in zijn huis in Logan, ongeveer 130 kilometer ten noorden van Salt Lake City.

Het motief van de man is niet duidelijk. Allen wilde "iets duidelijk maken", maar legde niet uit wat hij daarmee bedoelde.

Twee enveloppen met alleen zaadjes

De enveloppen werden positief getest op ricine, al is niet duidelijk of ze daadwerkelijk waren besmet. Twee enveloppen bevatten alleen zaadjes, die onschadelijk zijn maar wel zorgen voor een positieve uitslag.

Volgens de FBI is het "gemakkelijk maar gevaarlijk" om ricine uit te bonen te halen. Kleine doses kunnen al dodelijk zijn voor mensen. Er is geen tegengif bekend.

De Amerikaanse autoriteiten melden dat Allen al eerder bedreigingen had geuit tegen de regering. Zo stuurde hij de CIA in 2015 een e-mail met het dreigement om de toenmalige president Barack Obama te vermoorden.