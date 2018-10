De Amerikaanse agent die in 2014 de zeventienjarige Laquan McDonald doodschoot in Chicago, is vrijdag door de jury in de rechtbank veroordeeld wegens doodslag.

Politieagent Jason Van Dyke schoot in 2014 zestien keer op de jongen. Volgens The New York Times is het de eerste keer in vijftig jaar tijd dat een dienstdoende agent in Chicago wordt veroordeeld voor doodslag.

De rechtszaak werd op 17 september geopend. De juryleden kregen een video te zien waarin te zien was hoe McDonald werd neergeschoten. Volgens Van Dyke voelde hij zich bedreigd omdat McDonald een mes bij zich had.

De agent werd beschuldigd van moord, maar werd vrijdag door de juryleden veroordeeld wegens doodslag. De rechtbank zal besluiten welke straf Van Dyke krijgt.

In een gezamenlijke verklaring riepen burgemeester van Chicago Rahm Emanuel en hoofdinspecteur van de politie Eddie Johnson op vooral te blijven samenwerken en naar elkaar te luisteren. "We komen allemaal uit verschillende buurten, verschillende levens en verschillende plaatsen over de hele wereld. Maar voor allemaal is Chicago ons thuis. Dit is de stad waarvan we houden."

Volgens Emanuel en Johnson is met de uitspraak van de jury de zaak nog niet afgedaan. "We moeten ons blijven inzetten om het vertrouwen te herstellen tussen inwoners en de politie."

De Republikeinse gouverneur Bruce Rauner van de staat Illinois, waarin Chicago ligt, meldt op Twitter dat "we het besluit van de jury moeten accepteren. Nu is de tijd om vooruit te kijken als gemeenschap."

Dood McDonald zorgde voor demonstraties en protesten

De zaak riep veel emoties op, vooral toen beelden van de schietpartij werden vrijgegeven. Die waren met een camera in de politieauto gemaakt.

Ondanks dat er meerdere keren werd opgeroepen tot kalmte, ontstonden er flinke rellen door de camerabeelden. Honderden mensen gingen de straat op om te protesteren.