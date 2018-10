Brett Kavanaugh is zaterdagavond ingezworen als rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof, de hoogste rechtbank van het land.

Dat gebeurde tijdens een besloten ceremonie in het gerechtsgebouw, tegenover het Capitool waarin de Senaat zetelt. De Senaat had enkele uren daarvoor ingestemd met de benoeming van de 53-jarige Kavanaugh. 50 senatoren stemden voor de benoeming van Kavanaugh en 48 tegen.

Twee van de drie twijfelende Republikeinse senatoren stemden toch in met Kavanaughs benoeming. Ook een Democraat ging akkoord.

Senator Lisa Murkowski (Alaska), een van de Republikeinse critici, onthield zich van stemming. Verder was de aanwezigheid van Steve Daines (Montana) niet noodzakelijk. Hij mocht van de Amerikaanse president Donald Trump het huwelijk van zijn dochter voorrang geven, omdat de meerderheid daardoor niet in gevaar kwam.

De stemming werd verschillende keren onderbroken. Tegenstanders van Kavanaugh riepen vanaf de publieke tribune teksten als: "Schaam je!"

Vicepresident Mike Pence moest de procedure enkele keren onderbreken om de orde in de zaal te herstellen. Veiligheidsfunctionarissen verwijderden demonstranten uit de zaal. In de buurt van het Capitool werden eerder op de avond ook al tientallen demonstranten gearresteerd.

Benoeming Kavanaugh omstreden door beschuldigingen

De stemming over de benoeming van Kavanaugh is omstreden, omdat hij door vier vrouwen is beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Kavanaugh ontkent alle beschuldigingen.

De eerste beschuldiger, professor psychologie Christine Blasey Ford, kende Kavanaugh toen ze op middelbare scholen in dezelfde stad zaten. Hij zou haar op een feestje hebben meegenomen naar een slaapkamer en haar daar hebben aangerand.

De senaatscommissie voor justitie lastte een extra hoorzitting in, waar Ford en Kavanaugh onder ede getuigden over de beschuldiging. Miljoenen Amerikanen volgden de zitting.

Na de getuigenverklaringen besloot de commissie dat de benoeming voor stemming kon worden doorgezet naar de voltallige Senaat. De Republikein Jeff Flake stelde voor de FBI een beperkt vervolgonderzoek te laten instellen, waarvoor de dienst een week de tijd zou krijgen. Dat voorstel werd geaccepteerd door zowel de Republikeinen als de Democraten.

De resultaten van het extra FBI-onderzoek werden donderdag voor inzage beschikbaar gesteld aan de leden van de Senaat. Ze worden niet met het publiek gedeeld, hoewel verschillende senatoren wel lieten weten of de uitkomsten hun stem zouden beïnvloeden.

Aanhangers en critici blijven verdeeld

Aanhangers van de conservatieve rechter vinden dat de beschuldigingen tegen hem niet zijn bewezen. Zij stellen dat sprake was van een (door de Democraten) georkestreerde poging tot karaktermoord.

Critici vinden op hun beurt dat de beschuldigingen niet grondig genoeg zijn onderzocht. De FBI kreeg maar enkele dagen de tijd voor extra onderzoek en zou niet alle getuigen hebben gehoord. Zo liet de advocaat van Ford weten dat zij niet opnieuw is ondervraagd en dat de FBI geen contact heeft gelegd met de mogelijke getuigen die zij aandroeg.

Kavanaugh staat bekend als een conservatieve rechter, die tegen abortus, strengere wapenwetten en het homohuwelijk is. Omdat rechters in het Hooggerechtshof voor het leven worden benoemd en Kavanaugh met zijn 53 jaar relatief jong is, zal hij naar verwachting nog decennia zijn stempel op de Amerikaanse samenleving kunnen drukken.

