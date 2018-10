De baas van Interpol, Meng Hongwei, wordt sinds afgelopen zaterdag vermist. De Franse politie heeft een onderzoek ingesteld naar de verdwijning van de 64-jarige Chinees.

Zijn vrouw en kinderen wonen in Lyon en zijn bezorgd. Ze hebben niets meer van hem vernomen sinds hij 29 september op reis is gegaan, melden Franse media vrijdag. Meng vertrok zaterdag naar China.

"De vermissing van Meng is een zaak van de Franse en Chinese autoriteiten", laat Interpol weten in reactie op de verdwijning.

Meng volgde in 2016 de toenmalige Franse chef Mireille Ballestrazzi op. Zijn termijn loopt nog door tot 2020.

Meng was eerder onderminister van Openbare Veiligheid in China en directeur van de Chinese kustwacht.

Bronnen hebben volgens The South China Morning Post gezegd dat Meng "niet in Frankrijk is verdwenen". Hij zou na aankomst in China zijn aangehouden. Interpol heeft slechts laten weten over "de beweerde verdwijning" dat dit een zaak van Frankrijk en China is.

Kritiek op aanstelling Meng

Sommige mensenrechtenorganisaties bekritiseerden destijds de benoeming van Meng. Zo stelde Amnesty International dat China niet alleen voortvluchtige fraudeurs laat oppakken en terugsturen, maar ook om politieke redenen mensen terughaalt. Interpol zou meewerken aan het gedwongen repatriëren van vluchtelingen en dissidenten.

Interpol heeft dat altijd weersproken en er ook op gewezen dat Meng in zijn functie niet betrokken is bij het dagelijkse opsporingswerk. Dat wordt in Lyon geleid door de Duitse secretaris-generaal, Jürgen Stock.

Interpol is 95 jaar geleden in Frankrijk ontstaan als organisatie die de afwezige of gebrekkige communicatie tussen verschillende politiekorpsen moest verbeteren. Het is nu een internationaal opsporings- en samenwerkingsorgaan van 192 aangesloten landen.

