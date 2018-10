In heel Europa werd in september een warmterecord gebroken. Volgens Weerplaza was het over het hele continent gemeten nog niet eerder zo warm in de maand september.

Weerplaza meldt dat het in Europa gemiddeld 1,7 graden warmer dan gemiddeld was. Het oude record dateerde uit 2006, toen het over de hele maand 1,6 graden warmer dan gebruikelijk was.

Het warmst was het in Spanje, Portugal, Oekraïne, Estland, Litouwen, Letland en het westen van Rusland. IJsland en de Britse Eilanden waren de enige plekken in Europa waar het koeler was dan normaal.

In Nederland was het 0,3 graden warmer dan gemiddeld. Normaal gesproken is het 14,5 graden in september, dat was nu 14,8 graden.

September is de dit jaar al de vierde maand waarin een warmterecord gebroken werd in Europa. Eerder gold dit voor de maanden april, mei en augustus. Ook in juni en juli was het zeer warm, maar voor records zorgde dat niet.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!