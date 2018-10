De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Congolese gynaecoloog Denis Mukwege en verkrachtingsslachtoffer Nadia Murad, zo heeft het Noorse Nobelcomité vrijdag bekendgemaakt. Ze hebben de prijzen toegewezen gekregen vanwege hun strijd tegen seksueel geweld tijdens oorlogen en gewapende conflicten.

De prijs bestaat uit een gouden medaille en een geldbedrag van 870.000 euro. Het is de beloning voor diegenen die zich in het afgelopen jaar het meest hebben ingezet voor vrede.

"Dokter Mukwege en Nadia Murad hebben jarenlang hun eigen veiligheid op het spel gezet voor de mensen die ze willen helpen", aldus het comité. "We hebben geprobeerd de winnaars te bellen, maar dat is nog niet gelukt. Als ze dit zien: van harte gefeliciteerd."

Mukwege reageerde een paar uur na de bekendmaking op het winnen van de prijs. "Ik was bezig met opereren toen het nieuws naar buiten kwam. Aan de vrouwen die ik behandel zie ik dat deze erkenning ze veel goed doet." Medewerkers stormden de operatiekamer binnen om Mukwege het nieuws te vertellen. "U kunt zich wel voorstellen hoe gelukkig ik ben", zei de arts.

Mukwege heeft duizenden vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo geopereerd. De dokter herstelt onder meer vagina's van vrouwen die op brute wijze zijn verkracht.

Ook uit hij al jaren kritiek op de Congolese regering, omdat die te weinig doet om vrouwen te beschermen tegen seksueel geweld en het gebruik daarvan als wapen. Seksueel geweld wordt veel gebruik tijdens het al jaren durende conflict in Congo.

Murad sprak na vlucht openlijk over misbruik

Murad is een Yezidi die het slachtoffer is geworden van seksueel misbruik in de tijd dat IS het gebied waar ze woonde controleerde. Ze heeft de prijs gekregen, omdat ze na haar vlucht openlijk heeft gesproken over het misbruik.

De IS-strijders gebruikten haar als seksslaaf en dreigden haar te vermoorden als ze zich niet bij de terroristische beweging aansloot. Murad is een van de drieduizend Yezidi-vrouwen die door IS als seksslaaf zijn gebruikt.

Vierde Nobelprijs die wordt toegekend dit jaar

De Nobelprijs voor de Vrede bestaat sinds 1901. Vorig jaar ging de prijs naar de ICAN, een organisatie die zich inzet voor een internationaal verbod op kernwapens.

Eerder deze week werd bekend wie de Nobelprijzen voor de Geneeskunde, Natuurkunde en Scheikunde hebben gewonnen. De literaire prijs valt dit jaar weg vanwege een schandaal binnen de jury. Maandag volgt de toekenning van de Nobelprijs voor de Economie.

De overhandiging van de Nobelprijs voor de Vrede vindt op 10 december plaats in de Noorse hoofdstad Oslo. Op diezelfde dag worden de vier andere prijzen uitgereikt in het Zweedse Stockholm.

