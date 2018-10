Nederlandse hulporganisaties trekken 4 miljoen euro uit voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi van vorige week. Daarbij kwamen 1.558 mensen om het leven.

Het geld komt uit het budget dat de organisaties van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben gekregen.

Minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking had eerder deze week 1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het Rode Kruis om te helpen bij de eerste hulpverlening. Ook werd Giro555 geopend, waardoor burgers via een gift een bijdrage kunnen leveren aan de hulpverlening in Indonesië.

Volgens het ministerie wordt hard gewerkt aan een inventarisatie van wat er allemaal nodig is in het gebied, zowel qua geld als qua middelen. Indonesië werkt daarbij samen met hulporganisaties en de Verenigde Naties.

Het dodental op Sulawesi is vrijdag gestegen van ruim 1.424 naar 1.558. Reddingswerkers hebben sinds kort toegang tot alle getroffen gebieden op het eiland. De schade in het gebied in het noordwesten van Sulawesi is enorm.

In de zwaar getroffen stad Palu, waar de tsunami aan land kwam, is inmiddels al wat herstelwerk verricht. De elektriciteit werkt op veel plaatsen weer en ook heeft een aantal winkels en banken de deuren opnieuw geopend. Bovendien is het vliegveld in Palu sinds donderdag open.

Vliegtuigen met hulpgoederen naar rampgebied

Elf landen, waaronder Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, hebben vliegtuigen met hulpgoederen naar het rampgebied gestuurd. Ook Nederland draagt bij. Er is volgens Giro555 meer dan 70 ton aan spullen onderweg.

De hulpverleners helpen ook bij het opvangen en registreren van kinderen die hun familie zijn kwijtgeraakt. Hiervoor zijn verspreid op Sulawesi twaalf bureaus opgezet. Volgens de Verenigde Naties hebben bijna 200.000 mensen op Sulawesi noodhulp nodig.

