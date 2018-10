De Amerikaanse politie heeft donderdag een grote groep demonstranten die "onrechtmatig" twee kantoren van de Senaat was binnengedrongen gearresteerd. De protestactie richtte zich tegen de mogelijke benoeming van Brett Kavanaugh als opperrechter.

Volgens CNN zijn 302 demonstranten opgepakt. Onder de aangehouden demonstranten zouden ook actrice Amy Schumer en model Emily Ratajkowski zijn. Toen de groep weigerde het kantoor te verlaten, verrichte de politie arrestaties.

Duizenden demonstranten, voornamelijk vrouwen, hadden zich buiten bij het Federaal Hooggerechtshof en de Senaatsgebouwen verzameld. Ze liepen ook een mars door Washington en hielden borden met teksten als 'Geloof overlevenden' en 'Kava-not' omhoog.

Kavanaugh wordt beschuldigd van seksueel wangedrag in zijn studentenjaren. Drie vrouwen beschuldigen hem van seksueel misbruik. Volgens Kavanaugh zijn de beschuldigingen vals.

'Ik was vanwege onschuld emotioneel tijdens hoorzitting'

Kavanaugh heeft in een ingezonden brief aan The Wall Street Journal met klem benadrukt dat hij onschuldig is en schrijft dat hij zich oneerlijk behandeld voelt. Om die reden was hij ook zo emotioneel toen hij vorige week voor een commissie van de Senaat verklaringen moest afleggen.

"Ik was vorige week donderdag heel emotioneel, meer dan ik ooit ben geweest. Ik ben soms te emotioneel geweest. Ik weet dat mijn toon scherp was en ik zei een paar dingen die ik niet had moeten zeggen", schrijft Kavanaugh over de hoorzitting. Hij stelt dat hij daar vooral stond als "zoon, echtgenoot, en vader".

"Mijn verklaring en antwoorden weerspiegelden ook mijn diepe verdriet over de oneerlijkheid van hoe deze aantijging werd behandeld." Volgens Kavanaugh is datgene waar hij van wordt beschuldigd volledig in tegenspraak met zijn karakter.

'FBI vindt geen bewijs voor seksueel ontoelaatbaar gedrag'

Donderdag bleek uit onderzoek van de FBI dat er geen bewijs is dat Kavanaugh zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan seksueel ontoelaatbaar gedrag. De Amerikaanse Senaat ontving het rapport met de bevindingen.

De Republikeinse voorzitter van de commissie juridische zaken van de Senaat liet weten dat er "niks in staat dat we niet al wisten".

Dergelijke rapporten worden normaal gesproken niet openbaar gemaakt. De Democraten hebben erop aangedrongen dat vanwege de gevoeligheid van de zaak dit keer wel te doen, maar de Republikeinse meerderheid in de Senaat voelt daar niets voor.

