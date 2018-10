Zeven Russische inlichtingenofficieren van de Russische militaire geheime dienst GRU worden vanwege meerdere hackoperaties aangeklaagd door de Verenigde Staten. Het gaat onder meer om de hackpoging op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag.

In het Kort VS klaagt zeven Russische inlichtingenofficieren aan voor meerdere (pogingen tot) cyberaanvallen

Onder hen zijn vier Russen die de OPCW in Den Haag wilden hacken

Enkelen al eerder aangeklaagd voor beïnvloeden presidentsverkiezingen VS

Vier van de verdachten zijn de Russen die in april door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) Nederland zijn uitgezet, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag bekendgemaakt.

Ook worden Russen vervolgd voor de cyberaanval op het Wereldantidopingagentschap (WADA) in 2016. De Amerikaanse aanklager laat weten dat ze onder meer worden verdacht van een poging tot het in handen krijgen van persoonlijke informatie van atleten.

"Dit is allemaal gedaan om de integriteit van de Olympische Winterspelen te ondermijnen", aldus het ministerie. Rusland was uitgesloten van de Spelen wegens gebruik van doping, de Amerikanen denken dat de cyberaanval een vergelding voor de uitsluiting was.

Drie van de zeven Russen zijn in de zomer ook al aangeklaagd voor inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Mark Rutte sluit niet uit dat Nederland ook maatregelen tegen Rusland neemt. "Daarover moet wel eerst worden overlegd met bondgenoten", aldus de premier.

Russen werden snel geïdentificeerd door MIVD

De cyberaanval op de OPCW kon verijdeld worden, doordat de MIVD de Russen al snel geïdentificeerd had. Ze reisden met een diplomatiek paspoort vanuit Moskou naar Schiphol.

Volgens de directeur van de militaire inlichtingendienst werd op 13 april (drie dagen na hun aankomst op Schiphol) duidelijk dat de door de Russen gehuurde auto in de buurt van de OPCW stond. In de kofferbak lag specialistische apparatuur. "Er was dus sprake van een directe dreiging."

De chemischewapenwaakhond bedankt Nederland in een reactie. "Sinds het begin van dit jaar zien we een toename in cybergerelateerde activiteiten", aldus de OPCW. "We hebben de lidstaten hierover geïnformeerd en we hebben maatregelen genomen."

De Britse ambassadeur Peter Wilson meldde dat een van de Russische officieren eerder in Maleisië heeft geprobeerd informatie met betrekking tot het MH17-onderzoek te stelen. Dit is niet in de aanklacht van de Amerikanen opgenomen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de onthullingen over de GRU afgedaan als "een levendige fantasie".

OPCW deed onderzoek naar zaak-Skripal en Syrië

Toen de Russen in april hun hackoperatie wilden uitvoeren, deed de OPCW zowel onderzoek naar de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergei Skripal, als naar de chemische aanval op de Syrische stad Douma.

Rusland is een bondgenoot van het Syrische regime van Bashar Al Assad en heeft het gebruik van chemische wapens door Al Assad altijd ontkend.