Er is geen bewijs dat de Amerikaanse rechter Brett Kavanaugh zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan seksueel ontoelaatbaar gedrag. Dat blijkt uit het onderzoek dat de FBI heeft verricht, heeft een prominente Republikeinse senator donderdag gezegd.

De Amerikaanse Senaat ontving donderdag het rapport met de bevindingen van de federale politiedienst. Chuck Grassley, de Republikeinse voorzitter van de commissie juridische zaken van de Senaat, liet weten dat er "niks in staat dat we niet al wisten" en dat er "geen aanwijzingen voor grensoverschrijdend gedrag zijn gevonden".

Dergelijke rapporten worden normaal gesproken niet openbaar gemaakt. De Democraten hebben erop aangedrongen dat dit keer wel te doen, vanwege de gevoeligheid van de zaak. Maar de Republikeinse meerderheid in de Senaat voelt daar niets voor.

Kavanaugh werd eind september door een senaatscommissie tijdens een hoorzitting al ondervraagd. De rechter zou volgens beschuldigers tijdens zijn middelbareschooltijd enkele vrouwelijke medescholieren hebben aangerand en misbruikt.

Zo zou de rechter in 1982 psycholoog Christine Blasey Ford in een dronken bui op een bed hebben geduwd, waarna hij haar betastte en probeerde uit te kleden. Ford getuigde tijdens de hoorzitting in de Senaat.

Kavanaugh ontkende beschuldigingen van seksueel misbruik

De 53-jarige Kavanaugh ontkende alle aantijgingen, maar ging wel akkoord met een officieel FBI-onderzoek naar de aanklachten. Ook de Amerikaanse president Donald Trump gaf zijn goedkeuring aan het onderzoek.

Kavanaugh werd in juli door Trump voorgedragen als rechter in het Federaal Hooggerechtshof, het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten. Sindsdien werd Kavanaugh echter door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.

Kavanaugh staat bekend als een conservatieve rechter. Zo is hij fel tegen abortus en het homohuwelijk en een tegenstander van een strenger wapenbeleid.