De NAVO heeft Macedonië gewaarschuwd dat het alleen lid van het bondgenootschap kan worden als het met Griekenland een akkoord sluit over een nieuwe naam voor het land. De verdragsorganisatie en het buurland willen dat het Zuid-Europese land Noord-Macedonië gaat heten.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg sprak woensdag in Brussel van een "historische kans" voor het land om zich als een evenwaardig lid bij de NAVO-gemeenschap aan te sluiten.

Na het raadgevend referendum van afgelopen weekend, waarbij 90 procent zich voor naamsverandering uitsprak maar de opkomst met 35 procent te laag was, is het aan het Macedonische parlement om de knoop door te hakken. Stoltenbergs boodschap was dan ook met name aan dat parlement gericht.

Maar daar is veel verzet tegen het voorstel om het land voortaan Noord-Macedonië te noemen. Daarmee wordt toegegeven aan de eis van Griekenland, dat het alleenrecht op de naam Macedonië claimt. Griekenland kan een NAVO-lidmaatschap van Macedonië vetoën.

Griekenland heeft zelf een regio met de naam Macedonië en stelt al meer dan een kwart eeuw naamsverandering als voorwaarde voor toetreding van zijn buur tot de militaire alliantie en de Europese Unie.

Onder Griekse druk kon Macedonië ook alleen lid van de Verenigde Naties worden onder de tijdelijke naam Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië (FYROM).

NAVO roept opnieuw op meer te investeren

Tijdens de NAVO-bijeenkomst in Brussel heeft secretaris-generaal Stoltenberg lidstaten ook opnieuw opgeroepen om serieus werk te maken van het verhogen van hun defensie-uitgaven.

De Nederlandse minister van Defensie Van Bijleveld zei die urgentie te delen. "We zijn nu bijna halverwege op weg naar 2024. Maar we komen ondanks de extra investeringen nog lang niet in de buurt van die 2 procent."

De Nederlandse regering moet voor het einde van dit jaar plannen voor de investeringen presenteren. "We maken dat plan op basis van onze eigen behoeften en de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO en de EU", zei Bijleveld.

Overeenkomst over onbemande verkenningssystemen

Tijdens de top is woensdag een overeenkomst gesloten waarin is afgesproken dat Nederland samen met elf andere NAVO-landen onbemande verkenningssystemen voor de marine gaat ontwikkelen.

De geavanceerde apparaten moeten de omgeving op zee in de gaten houden, zowel op als onder water, maar ook mijnen en onderzeeboten opsporen.

