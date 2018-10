De Russische president Vladimir Poetin heeft hard uitgehaald naar Sergei Skripal, die dit jaar een moordaanslag met zenuwgas overleefde in Engeland. Op een conferentie in Moskou noemde hij de voormalige dubbelspion een "verrader".

Poetin vindt dat Skripal door sommigen wordt neergezet als "een soort mensenrechtenactivist". Hij maakte direct duidelijk daar zelf heel anders over te denken. "Hij is gewoon simpelweg een klootzak."

Skripal werd in 2006 in Rusland door een militair tribunaal tot dertien jaar cel veroordeeld wegens spionage voor het Verenigd Koninkrijk. Hij werd vier jaar later samen met drie anderen in een spionnenruil uitgewisseld tegen tien Russische agenten die in de Verenigde Staten vastzaten.

De 66-jarige Russische oud-spion Skripal werd op zondagmiddag 4 maart samen met zijn 33-jarige dochter Yulia bewusteloos aangetroffen op een bankje bij een winkelcentrum in de Britse stad Salisbury.

Het Kremlin heeft steeds ontkend achter de moordaanslag met novichok te zitten. Toch maakte Poetin, die voor inlichtingendienst KGB heeft gewerkt, geen geheim van zijn afkeer van de oud-spion. "Hij heeft zijn moederland verraden, niets meer en niets minder", aldus de Russische president.

