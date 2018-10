Meerdere getuigen kunnen niet met de FBI in contact komen om te praten over de beschuldigingen tegen de Amerikaanse kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh. De federale recherche doet tot vrijdag onderzoek naar de berichten over seksueel wangedrag.

De Amerikaanse Christine Blasey Ford beschuldigt Kavanaugh van seksueel wangedrag in de jaren tachtig, toen ze beiden nog minderjarig waren. Hij zou haar op bed hebben geduwd, zijn hand op haar mond hebben gelegd en hebben geprobeerd haar kleding uit te trekken.

Kavanaugh ontkent alle beschuldigingen en zegt dat de Democraten hem zwart willen maken. De Amerikaanse president Donald Trump, die de conservatieve rechter voordroeg als opperrechter, besloot onder druk het onderzoek te verordonneren.

De FBI heeft inmiddels met Mark Judge gesproken, de man die bij de vermeende gebeurtenis aanwezig was. Ook vier andere getuigen werden ondervraagd. Ook een tweede vrouw die Kavanaugh beschuldigt, zou volgens bronnen zijn verhoord. Het gaat om Deborah Ramirez.

Ramirez zegt in de jaren tachtig te zijn misbruikt door Kavanaugh toen ze beiden aan de universiteit van Yale studeerden. Zeker vijf oud-studiegenoten, die het verhaal van Ramirez mogelijk kunnen bevestigen, proberen in contact te komen met het onderzoeksteam van de FBI.

De getuigen zeggen meerdere malen te hebben gebeld naar de federale recherche en ook boodschappen voor de onderzoekers te hebben achtergelaten. "Het is mij niet duidelijk of mijn bericht is doorgegeven", zegt een van hen. Voor zover bekend heeft de FBI geen contact opgenomen met deze getuigen.

Vanwege de beschuldigingen aan het adres van Kavanaugh is de stemming over zijn benoeming tot opperrechter met een week uitgesteld. Het Hooggerechtshof zou met de aanstelling van de conservatieve rechter een flinke ruk naar rechts maken.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!