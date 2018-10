'Trump ontdook belasting om fortuin vader te erven'

Trump schildert zichzelf vaak af als een man die zijn rijkdom zelf heeft vergaard, maar daar klopt volgens de New York Times niet veel van.

Trump zou in de jaren negentig gebruik hebben gemaakt van dubieuze belastingconstructies, waaronder gevallen die als fraude kunnen worden aangemerkt. De krant onderzocht belastingaangiftes, bankdocumenten, cheques, rekeningen en andere financiële documenten.

Sarah Sanders, woordvoerder van het Witte Huis, noemde het verhaal "misleidend'". Volgens haar heeft de federale belastingendienst jaren geleden deze transacties bekeken en goedgekeurd. De beschuldigingen in het artikel van de New York Times worden desalniettemin door de belastingautoriteiten van de staat New York onder de loep genomen, laat een woordvoerder van de staat weten.

'Toen Trump kleuter was ontving hij al geld van zijn vader'

Het overschrijven van het totaalbedrag van 413 miljoen dollar aan Trump door zijn vader, de New Yorkse bouwmagnaat Fred Trump, begon toen de huidige Amerikaanse president een kleuter was en gaat volgens de krant tot op de dag van vandaag door. Donald Trump verdiende als driejarige het equivalent van 200.000 dollar en werd op zijn achtste miljonair. Op zijn zeventiende maakte zijn vader hem mede-eigenaar van een complex met 52 appartementen.

Trump, zijn twee broers en zijn twee zussen zouden later in hun levens een actieve rol hebben gespeeld bij de belastingontduiking. Ze begonnen een nepbedrijf om miljoenen in giften van hun ouders te verstoppen, zo zou blijken uit documenten in handen van de krant. Uit andere papieren zou blijken dat Trump zijn vader hielp om onterechte aftrekposten aan te voeren, waarmee ook miljoenen aan belastingen werden uitgespaard.

Ook zou Trump hebben geholpen met een strategie om de waarde van het onroerend goed in het bezit van zijn ouders af te schilderen als honderden miljoenen dollars lager dan daadwerkelijk het geval was. Dat zou ertoe hebben geleid dat hij en zijn broers en zussen veel minder belasting hoefden te betalen toen het ouderlijk fortuin onder hen werd verdeeld.

'Trump en zijn broers en zussen betaalden weinig erfbelasting'

De New York Times beweert dat de Amerikaanse fiscus de Trumps liet begaan. Fred en Mary Trump zouden fors meer dan een miljard dollar hebben overgeheveld naar hun kinderen.

Het toenmalige belastingtarief op giften en erfenissen in de staat New York - 55 procent - zou hebben moeten leiden tot een belastingrekening van zeker 550 miljoen dollar. In plaats daarvan moesten de Trumps 52,2 miljoen dollar neertellen - een tarief van ongeveer 5 procent.

De Amerikaanse president heeft in het verleden meerdere malen beweerd dat hij een lening van 1 miljoen dollar van zijn vader kreeg en dat hij daarmee zijn eigen fortuin opbouwde. Verschillende journalisten en biografen van Trump trokken die lezing al in twijfel: Trump zou in werkelijkheid zeker 14 miljoen dollar hebben gekregen en uitgebreid gebruik hebben gemaakt van de connecties van zijn vader in de bouw in New York.

Een advocaat van Donald Trump, Charles J. Harder, noemt het onderzoek van de New York Times in een verklaring "100 procent nep" en "buitengewoon lasterlijk".

Ook de familie van de Amerikaanse president ontkent in een verklaring door zijn broer Robert dat sprake is geweest van belastingontduiking.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!